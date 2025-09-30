본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

토스, 370만명 정부 신용회복 대상자조회 서비스

문채석기자

입력2025.09.30 09:00

수정2025.09.30 09:26

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성실상환자 연체이력 삭제…앱에서 확인 가능

토스 운영사 비바리퍼블리카는 '신용회복 대상자 조회 서비스'를 제공한다고 30일 밝혔다.


토스, 370만명 정부 신용회복 대상자조회 서비스
AD
원본보기 아이콘

정부 신용회복 지원 조치에 따라 본인이 대상자인지 확인할 수 있는 기능을 토스 애플리케이션에 탑재한 것이다.

정부는 경기 침체 등으로 채무 상환을 연체했어도 올해 말까지 성실히 전액을 갚으면 신용평가사에 최대 5년간 보관되는 연체 이력을 지워주는 서민·소상공인 지원 제도를 운영 중이다.


금융위원회에 따르면 대상자는 약 370만3000명이다. 이 중 257만7000명은 이미 상환을 완료해 이날자로 신용회복이 이뤄진다. 나머지 112만6000명도 연말까지 전액 상환 시 지원받을 수 있다.


토스는 코리아크레딧뷰로(KCB)와 연동해 서비스를 제공한다. 이용자는 토스 앱의 '홈' 화면에서 '신용회복 대상자 조회'를 선택하면 자신이 대상자인지 즉시 확인할 수 있다.

토스 관계자는 "정부 정책에 발맞춰 고객이 보다 쉽게 신용회복 지원 대상 여부를 확인하도록 이번 서비스를 마련했다"며 "고객 금융 생활 전반을 지원하는 기능을 계속 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기