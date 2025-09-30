크라운해태제과, 내달 '제20회 창신제' 개최

4년간 선보인 한국 전통음악 '수제천' 무대

국내 최정상 명인명창, 크라운해태 임직원 공연

크라운해태제과는 다음 달 17일부터 19일까지 오후 5시 서울세종문화회관 대극장에서 '제20회 창신제(創新祭)'를 개최한다고 30일 밝혔다. 2004년 '옛것을 바탕으로 새로움을 창조한다'는 법고창신(法古創新)을 주제로 시작된 창신제는 민간기업이 주최하는 전통음악 공연이다.

스무번째를 맞은 올해 창신제 공연은 지난 4년간 계속 선보인 수제천이 공연 주제다. 1500년 전 백제가요 '정읍사'에서 시작해 궁중음악으로 발전하며 한국 전통음악의 백미로 찬사를 받는 수제천의 원형 보존과 현대적 감각의 재해석을 통해 새로운 국악의 미래를 창조하는 시도를 한 차원 더 발전시킨 무대다.

공연은 현악, 관악, 타악으로 구성된 국악관현악단이 '수제천'을 4성부로 연주하는 선율에 맞춘 크라운해태 임직원 100명의 합창으로 막을 올린다. 크라운해태 사물놀이단이 '동락(거리굿)무대로 축제의 흥을 더하고, '굴출신처'·'춤사위 수제천' 등 전통과 현대 무용으로 입체적인 공연을 선보인다. 크라운해태 일무팀의 종묘제례악 '전폐희문'으로 공연의 깊이를 더하고, 남창과 여창으로 나눠 부르는 '정가구음'이 이어진다. 최고 명인들로 구성된 양주풍류악회가 전통 원형을 담은 '수제천' 원곡으로 마지막을 장식한다.

이와 함께 한음 영재들도 20번째 창신제 무대에 함께 나선다. 19일 오후 1시 같은 무대에서 '영재 한음회 창신제 특별 공연'이 열린다.

윤영달 크라운해태제과 회장은 "민간기업이 20년이 넘도록 국내 최대 국악 공연을 펼칠 수 있었던 것은 고객들의 변함없는 사랑과 관심 덕분"이라며 "앞으로도 국악의 원형을 보존하면서 새로움을 더한 창신제 무대를 더 많은 국민들이 즐길 수 있도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.





