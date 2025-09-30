본문 바로가기
한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 발대식

박형수기자

입력2025.09.30 08:46

00분 33초 소요
한국투자신탁운용은 29일 여의도 본사에서 'ACE ETF 대학생 서포터즈' 1기 발대식을 진행했다고 30일 밝혔다.


ACE 상장지수펀드(ETF) 대학생 서포터즈는 사회관계망서비스(SNS) 및 오프라인 활동을 통해 ACE ETF를 홍보 활동을 진행하는 참여형 프로그램이다. 한국투자신탁운용은 지난 1일부터 10일까지 전국의 대학생을 상대로 서포터즈 지원서를 접수한 뒤 20명을 최종 선발했다. 소정의 활동비와 한국투자신탁운용 임원 특별 강연, ACE ETF 실무자 멘토링 등 활동 혜택을 제공한다.

서포터즈 발대식에는 배재규 한국투자신탁운용 사장을 포함해 심재환 최고투자책임자(CIO), 조준환 경영기획총괄(CFO), 윤병문 최고마케팅책임자(CMO)가 참석했다. ACE ETF의 디지털마케팅을 담당하는 디지털전략본부 류지해 본부장과 염정인 부장도 함께했다.


배 사장은 "역량 있는 많은 분이 처음으로 모집한 대학생 서포터즈에 지원했다"며 "서포터즈의 창의적인 활동이 ACE ETF에 새로운 활력이 되길 바라며, 서포터즈 활동이 의미 있는 시간이 되길 바라는 마음으로 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


임명장을 받은 서포터즈 1기의 활동은 내년 2월까지 약 5개월간 이어진다. 활동 종료 시 평가를 통해 우수 활동팀과 우수 활동자를 선정할 예정으로, 우수 활동팀(자)은 한국투자신탁운용 신입사원 공개채용 시 서류 전형 면제 혜택이 부여된다.

한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 발대식
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

