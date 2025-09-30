고양시, 추석 명절 보건·복지·환경·안전·교통·민생 종합대책 수립

고양시, 7일간 종합상황실 운영

24시간 응급의료기관 11개소 유지

장묘시설 교통관리·실시간 교통정보 제공

하수 민원 긴급출동 24시간 운영

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2025년 추석 명절을 앞두고 시민 안전과 편의를 위한 '추석 연휴 종합대책'을 추진한다고 30일 밝혔다.

시는 보건, 복지, 환경, 재난·안전, 교통·수송, 민생경제 안정 등 6개 분야 종합대책을 수립하고 10월 3일부터 9일까지 총 7일간 종합상황실을 운영한다.

시민 편의를 위해 응급진료체계를 확립한다. 응급환자 발생에 대비해 병·의원 168개소와 약국 324개소를 연휴 기간 운영 기관으로 지정하고, 해당 정보를 시청·구청·보건소 누리집과 응급의료 애플리케이션 등을 통해 적극 홍보한다.

특히, 응급환자나 다수 환자 발생에 대한 신속 대처를 위해 명지병원, 원당연세병원, 더자인병원, 일산병원, 국립암센터, 동국대병원, 그레이스병원, 허유재병원, 일산복음병원, 일산차병원, 일산백병원은 24시간 응급진료체계를 유지한다.

추석 연휴에 문 여는 의료기관·약국, 구급차 출동은 고양시 누리집을 참고하고나 보건소(덕양구, 일산동구, 일산서구와 고양시민원콜센터, 구급상황관리센터를 통해 안내받을 수 있다.

연휴 기간 비상 상황에 대응하기 위해 부서별로 대응반을 편성하고 명절 기간 재난상황실을 24시간 운영한다. 재난·안전 상황을 실시간 모니터링하고 유관기관 연락망을 구축해 긴급상황 발생 시 신속 대응한다.

상수도 누수·계량기 파손에 대비한 시설 긴급 보수, 비상 급수 지원을 실시하고, 하수도 역류, 파손 등 긴급 민원에 대응해 긴급출동 24시간을 운영한다.

고위험 가축전염병(ASF, AI, 구제역)에 대비해 전문 방역소독차량을 동원해 가축사육농가 진출입로에 소독을 실시하고 농업기술센터에서 축산차량 소독 지원 시설을 운영할 예정이다.

시는 교통 불편 해소를 위해 교통종합상황실을 운영한다. 연휴 기간 교통혼잡지역인 장묘시설, 전통시장 등 14개소에 모범운전자회를 집중 배치한다. 도로전광판 58개소, 버스정보안내기 1250개소를 통해 실시간 교통정보를 제공할 계획이다.

또한, 귀성객들의 주차 편의를 위해 10월 3일부터 9일까지 공영주차장과 공공기관 부설주차장 103개소를 무료 운영하고 네이버, 카카오를 통한 안내 서비스도 제공한다. 10월 9일까지는 전통시장 이용객에게 주정차를 한시적으로 허용해 지역경제 활성화와 전통시장 이용객 편의를 높인다.

10월 5일부터 7일까지는 청소업체 휴무로 생활폐기물을 수거하지 않아 4일, 8일을 집중 수거일로 지정하고 3일과 9일에는 정상 근무를 실시한다. 시청과 각 구청은 연휴 7일 동안 청소 상황반과 기동반을 편성해 폐기물 무단 투기 우려 지역을 수시 순찰하고 무단 폐기물을 집중 수거하는 등 신속한 청소행정 서비스를 제공할 계획이다. 주요 하천 폐수배출 시설에 대해서도 특별 단속과 순찰을 강화해 수질오염 사고에 대비한다.

추석 명절 물가안정 대책반을 편성해 물가안정 캠페인, 물가 조사, 성수품 중점 관리를 실시해 가계 부담을 완화하고 전통시장 이용 활성화 캠페인을 진행해 지역 경제·시장 활성화를 유도한다.

이동환 고양특례시장은 "시민들의 일상과 밀접한 영역에서 불편이 없도록 맞춤형 대책을 빈틈없이 추진하겠다"며 "시민들이 안심하고 풍성한 명절을 보내실 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





