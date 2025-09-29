본문 바로가기
[날씨]일교차 10도 안팎…충북·대구 등 소나기

이승진기자

입력2025.09.29 20:43

30일 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 나타나 건강 관리에 유의해야겠다.


아침 최저기온은 13∼19도, 낮 최고기온은 23∼27도로 예보됐다.

일교차가 벌어지며 쌀쌀한 가을 날씨를 보인 29일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 긴소매 옷을 입은 시민들이 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

일교차가 벌어지며 쌀쌀한 가을 날씨를 보인 29일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 긴소매 옷을 입은 시민들이 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

새벽부터 아침 사이 경기 내륙과 충청권 내륙, 전북 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전 등에 유의해야 한다.


전국에 가끔 구름이 많은 가운데 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청 북부, 경북권 남부 내륙에는 낮부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.


소나기에 의한 예상 강수량은 경기 북부 내륙·강원 내륙과 산지·충남 북부·충북 북부 5㎜ 미만, 대구·경북 남부 내륙 5㎜ 안팎이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 0.5∼1.0ｍ로 예측된다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
