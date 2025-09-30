본문 바로가기
푸본현대, 소상공인 돕는 'with 푸본' 캠페인 전개

최동현기자

입력2025.09.30 07:00

추석 맞아 전통 한과 맛집 소개…13회차 캠페인
소상공인 매출 증대에 기여

푸본현대생명이 소상공인 고객의 사업 홍보를 돕는 '위드(with) 푸본' 캠페인을 진행한다고 30일 밝혔다.


위드 푸본 캠페인은 사업장을 운영하는 고객에게 사업 홍보를 지원하는 프로그램이다. 2021년 9월부터 시작해 현재까지 총 12차례가 진행됐다.

푸본현대는 캠페인에서 소상공인 고객의 사업장을 푸본현대 홈페이지와 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 홍보하고 마케팅과 할인 프로모션도 지원해준다. 그동안 반찬가게·카페·꽃집·떡집·정육점 등 다양한 고객들이 캠페인에 참여했다.


푸본현대는 전날부터 제13차 '한가위 건강, 생강해' 캠페인을 진행하고 있다. 추석을 맞아 생강을 첨가해 전통 한과를 만드는 맛집을 소개하는 내용이다. 이를 통해 소상공인의 매출 증대에 기여한다는 취지다.


푸본현대 관계자는 "회사는 고객과 함께하는 동반자로 고객의 성장이 곧 회사의 성장"이라며 "앞으로도 고객과 함께 성장할 수 있는 다양한 프로그램과 지원을 지속적으로 시행할 것"이라고 말했다.

푸본현대생명이 소상공인 고객의 사업 홍보를 돕는 '위드(with) 푸본' 캠페인 광고 이미지. 푸본현대

푸본현대생명이 소상공인 고객의 사업 홍보를 돕는 '위드(with) 푸본' 캠페인 광고 이미지. 푸본현대

최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

