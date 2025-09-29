'개인정보의 보호의 날' 맞아 901개 기관·기업 보호주간 참여

30일 개인정보 보호의 날 기념식

개인정보보호위원회는 오는 10월3일까지 진행되는 개인정보 보호주간에 총 901곳의 기관이 참여한다고 29일 밝혔다. 올해는 민간기업·기관의 개인정보 보호주간 참여가 지난해보다 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

개인정보위는 매년 9월30일 '개인정보 보호의 날'이 포함된 주간을 공공과 민간이 함께 참여하는 '개인정보 보호주간'으로 지정하고 개인정보 보호 활동을 집중적으로 실시하고 있다. 올해에는 758곳의 공공기관과 143곳의 민간기업·기관 등 총 901개의 기관이 참여하는 것으로 집계됐다.

올해 참여 기관들은 기관별 특성을 살려 현장 캠페인, 방송 광고, 퀴즈 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이다. 아울러 개인정보위는 보호주간에 활용할 수 있도록 카드뉴스를 제작했다. 개인정보 보호주간에 참여하는 기관들이 홈페이지에 공동 활용할 수 있도록 개인정보 보호주간 엠블럼도 배포할 예정이다.

개인정보위 관계자는 "개인정보 보호주간을 통해 개인정보의 중요성과 안전한 활용에 대한 기업·기관의 책임성을 강화하고 국민 인식을 제고해 사회 전반에 확산하도록 민·관과 지속적으로 협력해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편, 개인정보위는 오는 30일 오전 서울 중구 더플라자호텔 그랜드볼룸홀에서 제5회 개인정보 보호의 날 기념식을 개최한다.





