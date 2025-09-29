본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

백경현 구리시장 "안심하고 찾을 수 있는 전통시장 만들겠다"

이종구기자

입력2025.09.29 14:21

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 연휴 전통시장 이용객 안전을 위해 예방조치 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 2025년 추석 명절을 앞두고 구리 전통시장을 대상으로 안전 점검을 했다고 29일 밝혔다.

구리시가 2025년 추석 명절을 앞두고 구리 전통시장을 대상으로 안전 점검을 실시하고 있다. 구리시 제공

구리시가 2025년 추석 명절을 앞두고 구리 전통시장을 대상으로 안전 점검을 실시하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 점검에는 구리시 안전총괄과, 일자리경제과, 도로과를 비롯해 구리소방서, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사 등 관계기관이 함께 참여해 더욱 세밀한 합동점검이 이루어졌다.


점검은 시설물·소방·전기·가스로 나눠 분야별로 진행되었으며, ▲주요 구조물의 손상 여부▲가스차단기·경보기와 누전차단기 정상 작동 여부 ▲소화기 비치 상태 및 피난통로 확보 여부 등을 집중하여 확인했다. 가벼운 사항은 현장에서 즉시 시정했다.

백경현 구리시장은 "추석 명절을 앞두고 많은 시민이 구리 전통시장을 찾을 것으로 예상된다"며 "모두가 안심하고 전통시장을 이용할 수 있도록 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기