담양군, 추석 명절 군민·귀성객 '안전·편의' 총력

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.29 13:57

종합대책 추진…210명 대책반 운영

담양군, 추석 명절 군민·귀성객 '안전·편의' 총력
전남 담양군(군수 정철원)은 추석 연휴를 앞두고 군민과 귀성객들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 종합대책을 본격 추진한다고 29일 밝혔다.


군은 종합상황실을 중심으로 ▲재난·안전관리 강화 ▲민원 불편 해소 및 종합상황 관리 ▲교통 소통과 귀성객 편의 제공 ▲청소·환경관리 ▲물가안정과 취약계층 지원 ▲의료·방역 대응체계 강화 등 11개 반 210명의 비상근무 체제를 가동해 분야별 상황에 대응한다.

재난과 화재 예방을 위해 다중이용시설, 전통시장, 주요 교통시설 안전 점검을 강화하고, 연휴 기간에는 24시간 종합상황실을 운영해 긴급상황에 신속 대응한다. 또 교통 혼잡 완화를 위해 주요 도로와 혼잡지역에 교통 대책 마련과 공영주차장 확보, 안내에 나설 계획이다.


청소대책반에서는 생활 쓰레기 수거 체계를 정비해 쾌적한 생활환경을 유지하고, 물가안정대책반에서는 가격표시제, 원산지 표시제 등 유통 질서를 지도·점검한다.


아울러 취약계층에 대한 위문과 사회복지시설 안전 점검도 병행해 소외 없는 명절 분위기를 조성하고, 연휴 기간 비상진료체계 유지와 응급의료기관·당직의료기관·휴일지킴이약국을 지정, 감염병 예방과 방역 활동을 강화해 의료 공백을 최소화한다는 방침이다.

정철원 군수는 "군민 모두가 안전하고 정겨운 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 행정 공백 없이 철저히 대비하겠다"며 "이웃과 함께 따뜻한 정을 나누는 한가위가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
