남양주시, 광릉숲축제 3만5000여 명 방문…내년에 다시 만나요, 광릉숲

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 27일부터 28일까지 이틀간 진접읍 광릉숲 일원에서 열린 '제20회 광릉숲축제'가 방문객 3만5000여 명을 기록하며 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.

남양주시가 지난 27일부터 28일까지 이틀간 진접읍 광릉숲 일원에서 '제20회 광릉숲축제'를 열고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광릉숲은 유네스코 생물권보전지역으로 지정될 만큼 자연 환경적 가치가 매우 높은 곳으로, 광릉숲의 비공개 숲길이 축제 기간에만 개방돼 방문객의 많은 호응을 얻었다.

행사 첫날 열린 개막식에는 주광덕 남양주시장 및 지역 국회의원, 시의원 등 내빈과 시민이 참석해 축제의 시작을 알렸으며, '1년에 딱 한 번 열리는 광릉숲축제, 20주년 시민과 함께'라는 피켓을 들고 스무살이 된 광릉숲축제를 함께 축하했다.

특히 올해 축제 20주년을 맞아 운영된 기념 팝업에서는, 그간 축제와 함께 해온 시민들의 추억을 담은 사진전과 크크낙낙 이니셜 키링만들기, 360도 회전 기념 촬영, 축하메세지 벽면 컬러링 등이 운영돼 호응을 얻었다.

또한, 청명한 가을 날씨 가운데 다양한 수공예품 등을 판매하는 플리마켓 '광릉숲마을장'과 광릉숲 안팎에서 펼쳐지는 버스킹 공연 '광릉숲테이지'가 진행됐으며, 방문객들은 숲길 곳곳에 마련된 '광릉숲사진관'과 '광릉숲멍쉬멍'에서 자연과 함께 어우러져 휴식을 취하고, 가족·지인과 함께 추억을 남기며 '1년에 딱 한 번 열리는' 광릉숲의 진가를 음미하는 시간을 가졌다.

주광덕 남양주시장이 지난 27일부터 28일까지 이틀간 진접읍 광릉숲 일원에서 '제20회 광릉숲축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

특히 둘째 날에는 비가 오는 날씨에도 많은 방문객이 축제 현장을 찾았다. 비가 내려 더욱 짙어진 숲의 풍경 속에서 시민들은 자연을 즐겼으며, 유한킴벌리 주최 '숲속꿀잠대회'도 함께 진행돼 이색적인 풍경을 그려냈다.

주광덕 남양주시장은 "광릉숲축제가 20년 동안 이어질 수 있었던 것은 광릉숲을 사랑하는 시민 여러분과 관계기관의 꾸준한 관심 덕분"이라며 "앞으로 광릉숲축제가 남양주를 넘어 전국적인 숲문화 축제로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 광릉숲은 우리나라에서 단위 면적당 가장 많은 생물종이 서식하고 있는 생물 다양성의 보고(寶庫)로, 지난 2010년 유네스코 생물권보전지역으로 지정돼 세계적으로도 중요성을 인정받고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>