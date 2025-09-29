에스엠지 연세병원, 정형외과 분야 진료 강화

정형외과 전문의 이범석 과장 초빙



에스엠지 연세병원은 정형외과 분야 진료 역량 강화를 위해 정형외과 전문의 이범석 진료과장을 새롭게 초빙했다.

이범석 과장은 어깨 및 무릎 관절경 수술, 인대재건술, 당뇨발, 골절 및 외상 치료를 전문으로 하고 있으며, 풍부한 임상 경험과 연구 활동을 바탕으로 환자 맞춤형 치료를 제공할 예정이다.

고신대학교 의과대학을 졸업한 이 과장은 광명성애병원 인턴 및 전공의를 수료했으며, 분당서울대학교병원 관절센터 임상강사와 중앙대학교 의학대학원 과정을 거쳐 다양한 임상과 학문적 역량을 쌓았다.

이후 광명성애병원 정형외과 과장 및 전공의 지도 전문의, 분당서울대학교병원 임상 자문의, 동해한마음병원 정형외과 과장, 솔튼병원 정형외과 과장을 역임하며 전문성을 넓혀왔다.

또한 체외충격파, 통증 유발점 주사 등 비수술적 치료 영역까지 폭넓게 다루며, 환자의 상태에 맞는 다각적인 치료 방안을 제시할 수 있는 전문성을 갖추고 있다.

학술 활동에도 활발히 참여해 대한정형외과학회, 대한슬관절학회, 대한고관절학회, 대한당뇨발학회, 대한창상학회 등 여러 학회의 정회원으로 활동하고 있으며, 국내 유수의 대학과 학회를 통해 어깨, 무릎, 팔꿈치, 수부 및 척추 분야 워크샵을 다수 이수하며 최신 치료기법을 꾸준히 습득해왔다.

박상제 병원장은 "이범석 과장은 풍부한 수술 경험과 최신 치료법 적용 능력을 두루 갖춘 정형외과 전문의"라며 "이번 초빙으로 지역 환자들에게 보다 전문적이고 신뢰할 수 있는 정형외과 진료를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.





