김해 전통시장 5곳서 추석 장 보면 최대 30％ 환급

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.29 13:04

1인당 최대 2만원 온누리상품권

경남 김해시가 추석을 맞아 지역 내 전통시장 5곳에서 농·축산물 구매액 온누리상품권 환급행사를 연다.


시는 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 주관하는 2025년 추석맞이 농축산물 할인지원 환급행사에 전국 200개 전통시장 중 김해 5곳이 선정됐다고 29일 밝혔다.

경남 김해시청. 이세령 기자

경남 김해시청. 이세령 기자

오는 10일부터 5일까지 김해 ▲동상시장 ▲외동시장 ▲삼방시장 ▲장유시장 ▲주촌축산물시장에서 국산 신선 농축산물을 구매하면 1인당 최대 2만원 한도에서 구매금액의 30％를 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다.


구매한 점포에서 농축산물 환급 웹페이지에 판매정보를 입력하면 구매자는 영수증을 들고 환급 장소에 가서 구매 영수증과 본인 확인을 거쳐 상품권을 받으면 된다.


김해 전통시장 5곳서 추석 장 보면 최대 30％ 환급 원본보기 아이콘

판매한 점포주는 환급 웹페이지에 판매정보를 입력할 때 상품 금액과 연락처를 넣어야 한다.

구매자는 신분증, 휴대전화 등 본인 확인 수단을 구매 영수증과 함께 갖고 환급소에 가야 하며 대리 수령은 할 수 없다.


시는 고물가 상황에서 시민들의 명절 준비 부담을 덜고 국산 농축산물 소비를 확대해 생산자 소득 증대와 지역경제 활성화에 이바지할 것이라 기대했다.


시 관계자는 "구매 후 점포주가 환급 웹페이지에 판매 정보를 입력한 후 환급처로 가야 하는 번거로움이 다소 있다"며 "시민들의 너그러운 양해와 적극적인 참여를 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

언론사 홈 구독
