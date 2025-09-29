본문 바로가기
정은보 이사장 "자본시장 새 역사…코리아 프리미엄을 뉴노멀로"

김진영기자

입력2025.09.29 10:54

시계아이콘01분 25초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정은보 한국거래소 이사장이 한국 자본시장에 대해 선진 시장으로 발돋움하기 위한 재평가 과정에 접어들었다며 '코리아 프리미엄'이 '뉴 노멀'(새 기준)로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했다.


정 이사장은 29일 웨스틴조선 서울에서 개최된 '코리아 캐피털 마켓 콘퍼런스(Korea Capital Market Conference) 2025' 개회사에서 최근 코스피의 사상 최고치 경신 행진에 대해 "우리나라 자본시장의 밸류에이션이 꾸준히 개선되면서 역사를 새로 쓰고 있다"며 "정부가 일관되게 추진 중인 자본시장 정책과 첨단주력 산업의 구조적 혁신 기대감이 반영된 재평가 과정"이라고 총평했다.

정은보 한국거래소 이사장이 29일 웨스틴조선 서울에서 열린 '코리아 캐피털 마켓 콘퍼런스(Korea Capital Market Conference) 2025'에서 개회사를 하고 있다. 김진영 기자

정은보 한국거래소 이사장이 29일 웨스틴조선 서울에서 열린 '코리아 캐피털 마켓 콘퍼런스(Korea Capital Market Conference) 2025'에서 개회사를 하고 있다. 김진영 기자

정 이사장은 "코스피는 G20 국가 주가지수 가운데 압도적인 연초 대비 상승률을 기록 중"이라며 "이는 외국인의 '바이 코리아' 기조가 점증되는 동시에 주식 대기 자금이 늘어난 덕분"이라고 설명했다.

기업가치 제고를 위한 거래소 차원의 일관된 정책 추진도 약속했다. 정 이사장은 "기업의 성과와 장기성장 전략이 투명하고 체계적으로 공시되도록 할 것"이라며 "주주환원이 확대되고 합리적인 기업 지배 구조가 정착될 수 있도록 지원하겠다"고 공언했다.


그는 또 "일반투자자가 안심하고 투자할 수 있는 시장을 만들 것"이라며 "IPO(기업공개) 주관사의 역할을 확대하고 기관투자자의 의무보유 확약을 확대하겠다"고 했다. 이어 "상장폐지 요건을 강화하고 절차를 효율화해 상장사의 진입과 퇴출 체계를 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 덧붙였다.


주가 조작 근절에 대한 의지도 재확인했다. 정 이사장은 "금융위원회, 금융감독원, 한국거래소가 합작한 주가 근절 합동 대응반의 초동 대응력을 제고해 불공정거래에 대응해 나갈 것"이라며 "감시 체계의 개인 기반 전환, 생성형 AI(인공지능) 기반 감시시스템의 도입 추진 등 시장감시체계 고도화 노력도 게을리하지 않을 것"이라고 밝혔다.

정 이사장은 또 "글로벌 거래소들은 24시간 거래 체계 구축 등을 통해 글로벌 투자자 유치에 사활을 걸고 있다"며 "이미 파생상품 자체 야간 거래를 시작한, 한국거래소의 주식 거래시간 연장 논의 역시 글로벌 경쟁 관점에서 바라볼 필요가 있으며 24시간 거래 체제로 가는 디딤돌이 될 것"이라고 진단했다.


그는 "블록체인과 스테이블 코인의 확산이 자본시장에 도전이 되고 있고, 전통 금융이 탈중앙화로 바뀌고 있다"며 "거래소는 이러한 자본시장변화에 대응해 가상자산 상장지수펀드(ETF), 토큰증권(STO) 등 거래 플랫폼을 조속히 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.


올해로 2회차를 맞는 이 콘퍼런스는 한국 자본시장의 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국내외 시장 참가자들의 소통을 지원하기 위해 마련됐다. 행사 첫날인 29일에는 코스피 최고치 경신 기념 특별 세션을 통해 코스피 최고치 경신의 의미, 코스피 5000 시대를 위한 비전과 과제를 논의한다.


30일에는 디지털 자산을 주제로 STO(토큰증권), 가상자산 ETF(상장지수펀드) 도입과 관련한 해외 주요 사례 등을 공유하고 우리 시장에 관련 신상품을 성공적으로 도입하는 방안을 다룰 예정이다. 행사 기간 참여기관 홍보 부스, 상장지수상품(ETP) 상품 설명회, 글로벌 기관투자자 라운드테이블, 일대일 투자 미팅 등 부대 행사를 열어 시장 참가자 간 소통 기회를 확대한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

