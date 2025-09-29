본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

전체 펀드 판매잔고 사상 첫 1000조 돌파

박형수기자

입력2025.09.29 10:50

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전체 펀드 판매잔고가 사상 처음으로 1000조 원을 돌파했다.


금융투자협회는 펀드 전체 판매잔고가 지난달 말 기준 1002조 9890억원을 기록했다고 29일 밝혔다.

펀드 판매잔고는 증권사, 은행 등 금융회사의 영업점·지점, 인터넷 홈페이지 등을 통해 판매된 펀드 규모다. 상장시장에서 거래되는 펀드(ETF, 부동산펀드, 특별자산펀드 등) 등은 제외했다.


전체 펀드 판매잔고는 2024년 말 872조8000억원 대비 14.9%, 130조2000억원 늘었다.

전체 펀드 판매잔고 사상 첫 1000조 돌파
AD
원본보기 아이콘

공·사모 유형별로는 일반 대중이 가입하는 공모펀드가 지난해 말 233조원 대비 29.8% 증가한 302조5000억원을 기록했다. 전문투자자가 주로 투자하는 사모펀드는 700조5000억원으로 지난해 말 639조8000억원 대비 9.5% 늘었다.


펀드 유형별로는 MMF(단기금융펀드)가 224조7000억원으로 전체 판매비중의 22.4%를 차지했다. 부동산펀드(185조7000억원, 18.5%)와 채권형펀드(172조5000억원, 17.2%)가 뒤를 이었다.

주요 금융기관별 판매잔고는 증권사가 799조5000억원(79.7%)으로 가장 많았다. 은행은 112조원(11.2%), 보험사는 12조1000억원(1.2%)을 기록했다.


고객유형별로는 금융기관 법인이 퇴직연금, 법인 MMF 등의 영향으로 666조5000억원을 기록해 가장 높은 비중(66.5%)을 차지했으며, 일반법인 236조9000억원(23.6%), 개인 99조6000억원(9.9%) 순으로 집계했다.


개인 투자자는 주로 주식형펀드에 투자했다. 20조7000억원으로 가장 높은 비중(20.7%)을 차지했고 MMF도 비슷한 규모인 20조2000억원(20.3%)으로 나타났다.


전체 펀드 계좌 수는 3602만개로 집계했다. 공모펀드가 3593만개(99.8%)로 계좌 수의 대다수를 차지했다. 사모펀드는 9만 개(0.2%)를 기록했다.


이환태 금투협 산업시장본부장은 "펀드는 국민의 자산관리와 재산 증식을 위해 활용되는 가장 대중적이고 보편적인 투자수단"이며 "생산적 금융으로 대전환하는 최근 흐름 속에서 펀드 시장의 성장은 우리 경제의 재도약에 많은 기여를 할 수 있을 것"이라고 말했다.


ETF 등 상장펀드를 포함한 우리나라 전체 펀드시장 규모는 8월 말 순자산총액(NAV) 기준으로 1308조8000억원을 기록했다. 공모펀드 578조1000억원, 사모펀드 730조7000억원으로 성장했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기