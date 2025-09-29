BISTEP, '제11회 부산 R＆D주간' 열어… AI·바이오 혁신기술 논의의 장

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)은 지난 25∼26일 벡스코 제2전시장에서 열린 '제11회 부산 R＆D주간(The 11th Busan R＆D Week)'을 마무리했다.

올해 11회를 맞은 부산R＆D주간은 AI와 바이오 혁신기술을 중심으로 정책·기술 동향을 공유하고, 산·학·연·관 과학기술인들이 교류하는 장으로 마련됐다.

개막식에서는 '부산지역 연구개발 우수성과'와 '부산과학기술혁신상' 시상이 진행돼, 염한웅 POSTECH 교수가 '혁신과 전환 시대의 과학기술 정책'을 주제로 기조강연을 통해 국가 과학기술 혁신 방향을 제시했다.

이어 안현실 UNIST 연구부총장은 'AI 시대 최후의 산업 전쟁, 지역 과학기술 전략은?' 주제로 발표하며 남부 경제권 협력의 필요성을 강조했다.

정책포럼·심포지움 등 다양한 세션에서는 ▲바이오헬스 지역 혁신 ▲AI 기반 정밀의료와 신약개발 ▲제조업의 AI 도입 전략 ▲지능형 로봇산업 발전 방안 ▲AI 기반 부산항 스마트화 전략 등 미래기술과 지역 혁신 전략을 논의했다.

전문가 회의와 토론을 통해 지역 과학기술 네트워크 강화, 산학연 협력 확대, 우수성과 공유 등 실질적인 협력 플랫폼을 구축했다는 평가를 받았다.

김영부 BISTEP 원장은 "이번 부산R＆D주간은 부산의 과학기술 역량과 성장 가능성을 재확인한 자리였다"며 "부산이 글로벌 과학기술 중심 도시로 도약할 수 있도록 지역 R＆D 생태계 조성과 혁신 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



