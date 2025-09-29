본문 바로가기
부산도시공사, 추석맞아 영구임대아파트 어르신에 계절 먹거리 선물

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.29 09:59

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 다가오는 추석을 맞아 영구임대아파트 10개 지구 경로당 어르신들을 대상으로 '계절 먹거리 선물 나눔 행사'를 진행한다고 29일 전했다.


BMC 복지사업본부장과 관리사무소 직원들은 내달 1일 다대5지구 상락경로당을 찾아 선물 전달식을 열고 어르신들의 생활 애로사항을 직접 청취할 예정이다.

이번에 전달되는 선물 꾸러미는 제철 과일과 고구마·감자 등 농산물, 견과류로 구성됐다. BMC 임직원들은 이를 통해 어르신들께 따뜻한 명절 분위기를 전하고, 입주민 간 유대감을 강화하는 계기를 마련한다는 계획이다.


신창호 사장은 "추석을 맞아 작은 선물을 드리며 주민들께서 풍성하고 즐거운 명절을 보내시길 바란다"며 "복지 사각지대에 계신 분들이 없는지 세심히 살피고 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
