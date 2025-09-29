중고나라, 판매자 정산 2일 단축·수수료 1% 도입

2만원 이하 거래는 수수료 면제

중고나라는 판매자의 정산 편의성과 서비스 안정성 강화를 위해 판매자 대상 서비스 정책을 개편한다고 29일 밝혔다.

먼저 앱 내 안심결제 전면 도입에 따른 판매자 보호 조치의 일환으로 자동 구매 확정 기간을 기존 5일에서 3일로 단축한다.

자동 구매 확정은 구매자가 상품을 받은 후 별도로 구매 확정을 누르지 않아도 일정 기간이 지나면 시스템이 자동으로 거래를 확정 처리하는 기능이다. 안심결제는 구매 확정이 완료돼야 판매자에게 대금이 지급되는 방식인 만큼, 구매 확정 및 정산 지연으로 인한 판매자의 불편을 최소화하기 위한 조치다.

중고나라는 대부분의 구매자가 평균 2일 이내에 구매를 확정하고 있는 점을 고려해 보다 신속하고 안정적으로 정산이 이뤄질 수 있도록 앱 내 운영 및 정산 프로세스를 개선했다. 이에 따라 판매자는 최대 2일 더 빠르게 거래 대금을 받을 수 있게 됐다.

또한, 개인 판매자를 대상으로 거래 대금의 1%를 수수료로 부과하는 새로운 판매 수수료 정책을 도입한다. 다만, 2만원 이하의 금액에 대해서는 수수료가 면제된다. 기존 구매자 대상 안심결제 수수료는 그대로 유지된다.

향후 중고나라는 이용자의 목소리를 바탕으로 다양한 신규 기능을 추가해 앱 사용성을 개선하고, 마일리지·쿠폰 등 자체 멤버십 리워드 서비스를 강화하는 등 이용자 편의와 혜택을 지속해서 확대해 나갈 예정이다.

최인욱 중고나라 대표는 "이번 판매자 서비스 정책 개편은 판매자가 보다 빠르게 대금을 정산받고, 신뢰할 수 있는 환경에서 거래할 수 있도록 마련된 조치"라며 "거래 안전장치 강화와 판매자 혜택 확대, 편의 기능 고도화에 집중적으로 투자해 한층 더 만족도 높은 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





