본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

SOL 미국양자컴퓨팅TOP10, 수익률 '우수'

박형수기자

입력2025.09.29 08:58

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한자산운용은 지난 3월 상장한 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF'가 최근 1개월 수익률 55.19%를 기록했다고 29일 밝혔다.


3개월과 6개월 수익률은 각각 76.87%, 116.73%로 집계했다. 레버리지·인버스를 제외한 국내 상장 ETF 934개 중 1위 기록이다. 상장한 이후 누적 수익률은 178.09%에 달했다.

SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF는 국내 양자컴퓨팅 ETF 중 최초로 순자산 2000억원을 돌파하며 시장 대표 상품으로 자리 잡았다. 올해 개인투자자 순매수 금액은 약 890억원으로 나머지 4개 유사 ETF 합산 순매수 규모의 2배가 넘는다.


신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "단기간에 주가가 급등한 만큼 시장이 조정 받는 구간에서 변동성이 크게 확대될 수 있다"고 설명했다. 이어 "아직 산업 내 기술 표준이 정립되지 않은 상황에서 ETF를 통한 분산 투자는 리스크를 완화하면서 미래 유망 기업에 효율적으로 투자할 수 있는 방법"이라고 말했다.


최근 글로벌 양자컴퓨팅 산업 전반의 호재가 자리한다. 최근 아이온큐(IONQ)가 미국 에너지부와 우주 분야 양자 기술 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 양자 정책 강화를 위한 행정명령과 '국가 양자 이니셔티브법(NQIA)' 재승인을 추진하는 등 굵직한 이벤트가 이어졌다. 아이온큐(65.10%), 리게티컴퓨팅(103.79%), 디웨이브퀀텀(73.20%) 등 주요 종목의 최근 1개월

주가가 단기간 급등했다.

SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF는 리게티컴퓨팅, 디웨이브퀀텀, 아이온큐, 구글 등 글로벌 선도 기업 10곳에 집중 투자한다. 상위 4개

종목이 전체 포트폴리오의 약 70%를 차지한다.

SOL 미국양자컴퓨팅TOP10, 수익률 '우수'
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기