구미교육지원청, 청소년 보호 위한 유해환경 합동 점검

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.28 14:37

구미시청, 구미경찰서, 구미시청소년유해환경감시단 등 합동점검

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 25일 개학기를 맞아 청소년들이 보다 안전하고 건강한 환경에서 학교생활을 이어갈 수 있도록 청소년 유해환경 합동 점검 및 단속 활동을 실시했다.

청소년 유해환경 합동 점검 및 단속 활동을 실시 후 단체 사진촬영을 했다./김이환기자

청소년 유해환경 합동 점검 및 단속 활동을 실시 후 단체 사진촬영을 했다./김이환기자

이번 합동 점검은 구미시청, 구미경찰서, 구미시 청소년 유해환경 감시단 등 유관기관과 함께 총 20여 명이 참여해 진행되었으며, 청소년 보호법 위반 여부를 중점적으로 확인하고 청소년 보호 의식 확산을 위한 계도 활동도 병행했다.


특히, 점검반은 청소년 대상 술·담배 판매 금지 홍보 캠페인을 전개하고, '19세 미만 청소년에게 술·담배를 팔지 않습니다'라는 문구가 포함된 홍보 스티커 및 안내 물품을 배포했으며, 약물 오남용 및 마약 등 중독물질로부터 청소년을 보호하기 위한 예방 홍보도 함께 실시하는 등 실질적인 계도 활동을 펼쳤다.

민병도 교육장은 "이번 합동 점검이 청소년 유해환경 차단과 지역사회의 건전한 분위기 조성에 기여하기를 바란다"며, "앞으로도 청소년들이 안전한 환경 속에서 학업에 전념할 수 있도록 지속할 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr


