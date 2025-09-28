본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사]상명대학교

오지은기자

입력2025.09.28 12:09

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상명대학교가 9월29일자 보직 인사를 단행했다.


▲서울캠퍼스 교학부총장·자유전공학부대학장·교육혁신원(WIDEEP)장·상명소셜임팩트센터장(서울) 및 서울혁신원장 김영준 ▲정보통신처장 강상욱 ▲서울캠퍼스 입학처장 이현우 ▲서울캠퍼스 산학연구처장·산학협력단장 및 연구·산학혁신원 부원장 이의철 ▲서울캠퍼스 경영경제대학장·경영대학원장 및 서울캠퍼스 자유전공학부대학 자유전공(경영경제계열) 주임교수(정) 최영근 ▲서울캠퍼스 문화기술대학원장 김지현 ▲서울·천안캠퍼스 계당교양교육원장 및 자유전공학부지원센터장 김일림 ▲대학혁신추진단장 김동근 ▲서울캠퍼스 교무부처장 김민호 ▲서울캠퍼스 인권센터장 박건숙 ▲서울캠퍼스 박물관장 및 계당기념관장 주경임

▲천안캠퍼스 교학부총장, 자유전공학부대학장, 연구·산학혁신원장 및 상명소셜임팩트센터장(천안) 오세원 ▲서울캠퍼스 대학일자리본부장 정동화 ▲서울캠퍼스 대학원장 이광옥 ▲천안캠퍼스 융합기술대학장 강현경 ▲천안캠퍼스 공과대학장 및 자유전공학부대학 자유전공(공학계열) 주임교수(정) 이유진


▲WIDEEP 부원장 김태한 ▲천안캠퍼스 교무부처장 강문성 ▲서울캠퍼스 대학일자리플러스센터장 및 현장실습·일경험지원센터장 유재필 ▲천안캠퍼스 인권센터장 전정옥 ▲천안캠퍼스 계당교양교육원 부원장 이진영 ▲서울캠퍼스 신문방송국장 및 신문방송국 주간 양영하




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

'불꽃축제 특수'…편의점 매출 최대 850% 증가에 호텔 객실도 만실

"절대 용서 않겠다" 롤링에 엠마 왓슨 입장 밝혔다

700t 선박 두 대를 치아로 끈 이집트 레슬러…신기록 세웠다

"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리

"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"

구자은 LS그룹 회장 "국제정세 변화 속 기회 포착, 파도에 올라타야"

새로운 이슈 보기