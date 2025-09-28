대미 관세 충격…제조업 경기전망 4분기 하락세로 전환

BSI 74로 다시 꺾여 17분기 연속 기준치 밑돌아

자동차·철강 이어 화장품·제약도 급락

대한상의 “정부, 대외충격 막을 지원책 필요”

미국의 관세 충격으로 수출기업의 체감경기가 다시 위축되면서 제조업 경기 전망이 하락세로 돌아섰다.

대한상공회의소는 전국 제조업체 2275개사를 대상으로 조사한 '2025년 4분기 기업경기전망지수(BSI)'가 74를 기록했다고 28일 밝혔다.

지난 분기보다 7포인트, 지난해 같은 분기보다 11포인트 하락한 수치다. 이로써 2021년 3분기 이후 17분기 연속 기준치 100을 밑돌았다.

업종별로는 자동차(60), 철강(63) 등 전통 수출산업의 부진이 두드러졌고, 2분기까지만 해도 호조를 보였던 화장품(69), 제약·바이오(87) 역시 큰 폭의 하락세로 돌아섰다. 화장품은 미국의 소액소포 면세 혜택 폐지 여파로 전망치가 전 분기보다 44포인트 떨어졌다.

제약·바이오도 미국의 고율관세 예고로 불확실성이 커졌다. 반도체(98)와 식품(98)은 비교적 선방했다. 반도체는 인공지능과 데이터센터 수요가 뒷받침됐고, 식품은 명절 특수와 K-푸드 수출 호조가 반영됐다.

지역별로는 대구(60), 전남(60), 강원(65), 부산(66) 등이 70선에 머물며 부정적 전망이 우세했다. 대구는 자동차 부품과 섬유산업의 관세 부담, 전남은 석유화학단지 공급과잉이 주요 원인으로 꼽혔다.

김현수 대한상의 경제정책팀장은 "부진한 내수를 수출 회복이 뒷받침해 왔으나 최근 미국의 관세 부담이 본격화되면서 대미 수출 기업은 물론 협력업체까지 경영 여건이 악화될 우려가 있다"며 "정부가 긴급 유동성 공급, 규제 완화, 투자 인센티브 확대 등을 통해 방파제 역할을 해야 한다"고 말했다.





