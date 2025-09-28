롯데, 해외 우수 직원 대상 '글로벌 콘퍼런스' 개최

22일부터 5일간 해외 현지 직원 대상

신유열 실장 "글로벌 사업은 롯데의 성장동력"

롯데가 해외 현지 핵심 인재를 대상으로 '2025 롯데 글로벌 콘퍼런스 for G-LIFT'를 개최했다고 28일 밝혔다.

롯데는 22일부터 26일까지 해외 우수 현지 직원을 대상으로 '2025 롯데 글로벌 컨퍼런스'를 진행했다. 15개 계열사 33명의 참가자들은 핵심 역량 교육을 받고 롯데 주요 사업장을 방문했다. 롯데 글로벌 컨퍼런스 참가자들이 롯데그룹의 역사와 경영철학에 관한 강의를 듣고 있다. 롯데지주 제공. AD 원본보기 아이콘

콘퍼런스는 22일부터 5일간 롯데월드타워와 롯데인재개발원 오산캠퍼스 등에서 진행됐다. 롯데웰푸드, 롯데백화점, 롯데호텔 등 15개 계열사의 우수 현지 직원 33명이 참여해 4박 5일 일정으로 이론 및 실무 교육을 받았다.

롯데는 글로벌 인재를 확보하기 위해 해외 현지 우수 직원들에게 팀장부터 법인장까지 직급에 맞는 체계적이고 차별화된 교육 프로그램을 운영 중이다. 이번에 진행한 롯데 글로벌 콘퍼런스도 향후 글로벌 사업을 이끌 차세대 리더로서 핵심 역량을 함양하기 위해 기획된 프로그램이다. 2023년부터 진행하고 있으며 선발된 핵심 인재 111명이 교육을 이수했다.

롯데는 올해 글로벌 콘퍼런스부터 핵심 역량 교육 과정을 대폭 강화했다. 참가자들은 사내외 강사들에게 성과 창출을 위한 리더십과 커뮤니케이션 역량 강화, 새로운 사업 기회를 발굴할 수 있는 기업가 정신, 롯데 그룹의 이해, 비즈니스 케이스 분석 및 실습 등 교육을 받았다. 또한 신격호 롯데 창업주 기념관, 롯데월드타워, 롯데월드 등 그룹의 주요 사업장을 찾았으며, 마지막 날에는 소속된 계열사의 간담회에 참석하고 사업장을 방문했다.

이날 신유열 롯데지주 미래성장실장은 오프닝 행사에 참여해 참석자들을 격려했다. 신 실장은 "롯데그룹의 지속적인 성장과 발전을 위해 글로벌 사업의 성과는 가장 중요한 전략 중 하나"라며 "이 자리에 있는 여러분이 글로벌 비전을 실현하는 핵심 리더이자 그룹의 미래를 만들어가는 주역"이라고 강조했다.

롯데 관계자는 "해외 법인의 현지 인재를 꾸준히 육성해 롯데가 진출한 해외 시장에서의 경쟁력을 높이는 동시에 참가자들 스스로가 롯데 브랜드를 알리는 글로벌 앰배서더로서 역할을 할 수 있도록 꾸준히 지원할 계획"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



