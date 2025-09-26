이사부기념사업회, 독도주권 선포식…독도서 "일본 역사왜곡" 규탄

㈔이사부기념사업회(이사장 최석민)는 25일 오전 독도에서 일본의 역사 왜곡을 강력 규탄하고 독도주권 선포식을 개최했다.

㈔이사부기념사업회가 25일 오전 독도에서 일본의 역사 왜곡을 강력 규탄하고 독도주권 선포식을 개최하고 있다. ㈔이사부기념사업회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 선포식에서 "독도는 6세기부터 우리영토가 명백함에도 조작된 지도를 근거로 '다케시마'라는 주장은 매우 파렴치하다"며 "일본은 1511년간 우리나라가 실질적으로 지배하고 있는 독도의 침략야욕은 세계인에게 지탄맏아야 마땅하다"고 주장했다.

또한 "우리 선조들의 강제노역지 일본 '하시마섬' 세계문화유산 등재를 온 국민과 함께 분노하며 반성을 촉구한다"며 "나아가 우리민족을 36년간 압살하고 태평양전쟁까지 일으킨 군국주의 전쟁 헌법 개정시도를 강력히 규탄한다"며 결의를 다졌다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>