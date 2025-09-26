임태희 교육감 "경기특수교육이 선진국보다 부족하지 않게 하는 것이 소망"

특수·통합학급 교사 '에듀테크 마스터 교수요원' 양성

특수·통합학급 교사 대상 에듀테크 활용 역량 강화 직무연수 운영

전국 최초 통합학급 교사 대상 연수로 현장 맞춤형 교육 확산 노력

가정과 연계한 특수교육 분야 에듀테크에 종합적 지원 마련 계획

경기도교육청(교육감 임태희)이 특수교육대상 학생의 미래 사회 적응력 제고를 돕기 위해 '특수교육 에듀테크 맞춤형 교육활동 역량 강화' 교사 직무연수를 운영했다.

임태희 경기도교육감이 특수교육대상 학생의 미래 사회 적응력 제고를 돕기 위해 '특수교육 에듀테크 맞춤형 교육활동 역량 강화' 교사 직무연수를 운영하고 있다.

도교육청은 지난 5월부터 9월까지 도내 특수교사 및 통합학급 교사를 대상으로 에듀테크 역량 향상을 위한 집중 연수를 운영하고, 이달 200여 명의 '특수교육 에듀테크 마스터 교수요원'을 양성했다.

이번 연수는 도교육청이 추진하고 있는 '경기특수교육 활성화 3개년 계획'의 실행 과제에 맞춰 설계됐다. 도교육청은 2024년 특수교사 대상으로 맞춤형 에듀테크 역량 강화 연수를 실시한 데 이어 2025년에는 전국 최초로 통합학급 교사로까지 연수 대상을 확대해 특수교육 현장에서의 에듀테크 활용 기반 확산에 주력하고 있다.

이번 연수 과정은 ▲장애 유형에 맞춘 맞춤형 디지털 학습 콘텐츠 활용 ▲수업 설계 및 운영 중에 에듀테크 적용 방법 ▲특수교육대상 학생의 학습과 소통, 진로 준비를 지원하는 최신 디지털 도구 사용법 등 현장에서 즉시 활용할 수 있는 내용으로 구성했다. 참여한 교사들은 직접 학습자료를 개발하고 적용해 보는 실습을 병행하며 수업 현장 적용력 향상을 위해 힘썼다.

연수를 마친 특수교사와 통합학급 교사에게는 '특수교육 에듀테크 마스터 교수요원' 자격을 부여한다. 이들은 각 지역에서 강사 및 컨설팅 요원으로 활동하며 학교에서 체계적이고 지속적인 에듀테크 활용 모델을 구축할 수 있도록 지원할 계획이다.

임태희 교육감은 이날 양평 연수 장소에 방문해 참석한 교사들을 일일이 격려하며 노고를 격려했다. 임 교육감은 "제 소망은 경기특수교육이 선진국 어디에 내놓아도 부족하지 않도록 만드는 것"이라며 "지금 추진하고 있는 경기특수교육 3개년 계획이 2단계, 3단계로 이어질 수 있도록 필요한 지원을 지속적으로 해 나갈 수 있도록 제도 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

이어 "시대가 변하면서 특수교육대상 학생의 맞춤형 교육도 더욱 필요하고, 그만큼 선생님의 역량 강화도 중요하다고 생각한다"면서 "내년에 경기특수교육원이 설립되고, 선생님들께서 교육과 연구 등에 활용하면서 현장의 힘을 합치면 올해보다 내년, 내년보다 후년이 더 좋아지는 경기특수교육이 될 것으로 믿는다"고 말했다.

한편 도교육청은 2026년에 가정과 연계한 에듀테크 활용 연수를 추가로 개설해 학생의 학교생활뿐 아니라 가정과 사회 적응까지 연계해 지원하는 종합적 지원 체계를 마련할 계획이다. 이를 통해 특수교육대상 학생들이 미래 사회가 필요로 하는 디지털 활용 역량을 균형 있게 기를 수 있도록 적극 노력할 방침이다.





의정부=이종구 기자



