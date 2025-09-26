국민 10명 중 6명 "소비쿠폰 경기 활성화에 도움"

김원이, 전국 성인 1,010명 여론조사

"추석 앞 농수산물·정육점 사용 늘 듯"

이재명 정부의 소비쿠폰 정책이 국민 다수에게 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 조사됐다.

26일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 여론조사 전문기관 한국리서치에 의뢰해 전국 성인 1,010명을 대상으로 진행한 설문조사 결과에 따르면 응답자의 65.3%가 '소비쿠폰이 경기 활성화에 도움이 된다'고 답했다. 또 정책 지속 여부에 대해서는 59.2%가 '찬성 '입장을 밝혔다.

이번 조사에서 소비쿠폰 사용처는 음식점(68%)이 가장 많았고, 편의점(38%), 슈퍼마켓(32.6%), 약국(23%), 커피숍(21.1%), 병원(19.6%) 등이 뒤를 이었다. 응답자 중 63%는 본인을 위해 소비쿠폰을 사용했고, 자녀 등 가족(52.4%), 부모님·친인척(15.6%) 순으로 나타났다.

개선점에 대해서는 사용 지역 확대(39.8%)와 사용 가능한 상점 확대(35%) 요구가 가장 많았다. 이어 고소득층 제외 등 선별지원 강화(25%), 금액 상향 조정(24.2%)이 필요하다는 의견이 뒤를 이었다.

특히 2차 소비쿠폰 사용 희망처를 묻는 질문에서는 음식점(52.4%)과 슈퍼마켓(34%)에 이어 농수산물점(26%), 병원(25.6%), 정육점(19.7%) 순으로 응답이 나왔다. 1차 때보다 농수산물점과 정육점 응답 비율이 크게 늘어나, 추석 명절을 앞두고 차례상 음식이나 선물용 농축수산물·육류 소비가 증가할 것으로 전망된다.

김 의원은 "소비쿠폰 정책이 경기 회복에 실질적 효과를 거두고 있다는 점을 국민이 공감하고 있다"며 "추석을 앞두고 농축수산물 소비 확대가 소상공인과 농어업인 소득 증대로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

이번 조사는 지난 5~11일 온라인으로 진행됐으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%포인트다.





