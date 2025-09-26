'세계 1위' 대만 자이언트 자전거, 강제 노동 문제로 美 수출 막혀

대만 제조업에 대한 미국 첫 인도보류명령

"쥐다의 美공장 건설 거절과 관계 있을 것"

자전거 업계 세계 1위인 대만의 자이언트 자전거가 강제노동 문제 때문에 미국 수출이 금지됐다.

26일 중국시보 등 대만 언론은 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 이 소식통은 미국 관세국경보호청(CBP)이 지난 24일 대만 쥐다 기계공업주식회사가 생산하는 자전거 브랜드 '자이언트'에 대해 인도보류명령(WRO)을 발동했다고 전했다.

대만 자이언트 자전거. 대만중앙통신사 캡처, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 CBP는 쥐다의 공장에서 취약 근로자 대상 남용, 열악한 생활 및 근로조건, 채무 노역, 임금 체불, 과도한 초과근무 등 국제노동기구(ILO)에서 규정한 강제노동 지표를 확인했다는 이유로 WRO를 발동했다.

조치를 무효화하려면 쥐다 측은 자사 제품 생산 과정에 강제노동 정황이 없다는 증거를 제출해야 한다. 증거를 내놓지 못할 경우 해당 제품 수입에 대한 일시 억류 조치인 WRO가 '정식판정(Finding)'으로 바뀌면서 제품이 강제로 몰수된다. 이 같은 상황에 대해 소식통은 대만, 네덜란드, 중국에 제조 공장을 두고 있는 쥐다가 미국 내 공장 건설을 거절한 것과 관계 있는 것으로 해석했다.

쥐다 측은 미국 CBP의 이 같은 조치가 대만산 미국 수출용 제품에만 영향을 줘 단기적으로 매출에 4~5% 정도의 타격이 있을 것으로 예상했다. 쥐다 측은 "우리는 시종일관 인권 존중과 노동조건 보장을 위한 장치를 가동하고 있다"며 "미국 당국의 WRO 철회를 위해 대응 방안을 가동할 것"이라고 말했다.

스이샹 대만인권촉진회 연구원은 "그동안 대만에 대한 미국의 WRO 발동은 대부분 원양어업과 관련이 있었다"면서 "제조업에 대해서는 이번이 처음"이라고 말했다. 이어 그는 "WRO 발동은 대만 정부와 제조업에 큰 경고 신호"라고 했다.

쥐다 본사가 자리한 타이중시의 루슈옌 시장은 "도널드 트럼프 미 행정부의 상호관세 압박에 이은 미국 CBP의 처분은 대만업계에 또 다른 경제적 재해"라며 "이는 국가 대 국가의 무역 협상인 만큼 정부가 미국과의 교섭을 통해 CBP의 처분 취소에 나서야 한다"고 강조했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>