본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

금호타이어, 광주사회복지협의회에 마스크 55만장 기증

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.26 16:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'주민생활 건강유지 사업' 일환

금호타이어가 26일 주민생활 건강유지 사업 일환으로 광주시사회복지협의회에 일회용 마스크 55만장을 기증했다.


이날 오후 광주시사회복지협의회관에서 열린 전달식에는 광주시사회복지협의회 김영기 회장, 금호타이어 황호길 G.생산운영본부장 등이 참석했다.

금호타이어가 26일 광주시사회복지협의회에 마스크 55만장을 기증했다.금호타이어 제공

금호타이어가 26일 광주시사회복지협의회에 마스크 55만장을 기증했다.금호타이어 제공

AD
원본보기 아이콘

마스크는 광주사회복지협의회를 통해 광주지역 사회복지단체 등에 전달될 예정이다. 광주시사회복지협의회는 사회복지법 제33조에 근거해 설립된 법정기관이다. 광주지역 사회복지 관련 기관 및 단체가 회원으로 참여해 사회복지에 대한 시민의 참여를 촉진하고 지역사회 복지증진과 발전에 기여하고 있다.

사회공헌사업, 지역사회 지원, 민관정 네트워크 구축 협의 조정, 연계협력 사업, 교육훈련 사업, 사회복지 자원 봉사 등을 주요 추진사업으로 한다.


김영기 광주사회복지협의회장은 "이번 지원은 단순한 물품 후원이 아니라, 우리사회의 가장 취약한 이웃을 향한 따뜻한 연대와 배려의 표현이라고 생각한다"며 "어르신들의 건강을 지키고 아이들이 밝고 건강하게 성장하는 데 큰 힘이 될 것이다"고 말했다.


황호길 금호타이어 생산운영본부장은 "기업의 사회적 책임과 사회공헌의 일환으로 이번 마스크 기증을 진행하게 됐다"면서 "앞으로도 금호타이어는 지역사회 곳곳의 어려운 이웃들을 함께 보살피는 데 동참하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기