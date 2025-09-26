본문 바로가기
사회
부천시, 지류형 상품권 10월 출시…축제·관광 활성화 유도

박혜숙기자

입력2025.09.26 14:08

00분 28초
경기 부천시는 10월부터 지류형 부천사랑상품권을 새롭게 발행한다.


이번 상품권은 축제와 관광 활성화를 통해 지역경제에 선순환 구조를 만들고, 소상공인의 매출 증대를 위해 마련됐다.

지류형 상품권은 카드형인 부천페이와 달리 별도 카드 발급 절차 없이 타지역 방문객도 상품권을 받아 편리하게 사용할 수 있다.


첫 발행은 다음 달 개장을 앞둔 야간 체험명소'부천 루미나래'에서 진행된다. 입장권 구매자에게는 일부 금액을 지류형 상품권으로 환급해주며, 해당 상품권은 전통시장, 골목상점가 등 부천의 지류형가맹점에서 사용할 수 있다.


부천시청

원본보기 아이콘

현재 부천사랑상품권(지류) 가맹점은 약 1200곳이며, 추가 모집을 통해 시민과 관광객이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지속해서 확대할 계획이다. 가맹점 목록은 부천시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조용익 부천시장은 "지류형 상품권 발행은 축제와 관광 활성화를 넘어 지역 상권 매출 증대와 소비 촉진 등 지역경제 선순환의 견인차가 될 것"이라며 "시민과 관광객이 지역사랑상품권의 혜택을 체감할 수 있도록 적극적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
