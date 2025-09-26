주광덕 남양주시장, '2025 대한민국 지방자치행정대상' 수상

기업유치·교통확충 등 민선8기 핵심 성과 인정

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 25일 국회도서관 대강당에서 열린 '제13회 2025 대한민국의정대상·지방자치행정대상 시상식'에서 '지방자치행정대상'을 수상했다.

이번 시상식은 지자체뉴스가 주최하고, 대한민국의정대상·지방자치행정대상 시상조직위원회가 주관했으며, 민생과 지역 발전을 위해 헌신한 국회의원과 지방자치단체장을 선정·시상하고 있다.

주광덕 남양주시장은 민선 8기 출범 이후 교통·도시·행정 전반에서 추진해온 균형발전 정책과 현장 중심 행정에서 우수한 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

남양주시는 2025년을 산업생태계 대전환의 원년으로 선언하고, 도시 자족기능 강화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

△왕숙 도시첨단산업단지 120만㎡ 확보 및 유망기업 투자유치 △광역교통망 확충 △왕숙신도시 등 공공개발 추진 △문화·복지 인프라 확충 △생활밀착형 현장행정 등의 노력이 높은 평가를 받았다.

이와 함께 최근에는 불암산 일대 무허가 건축물을 철거하고 자연을 시민의 품으로 되돌리는 행정대집행을 단행했다. 이는 공공자연의 불법 점유를 바로잡고, 시민 누구나 쾌적하게 누릴 수 있는 열린 공간으로 되돌리기 위한 조치이며, 시는 원칙과 공익에 기반한 강력한 현장행정을 이어갈 계획이다.

주광덕 시장은 "이번 수상은 74만 시민과 함께 만든 결과"라며 "남양주는 인구 100만 메가시티를 향해 나아가고 있으며, 미래형 자족도시로 도약할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

