본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 내년부터 65세이상 어르신에 기본교통비 지원

정두환기자

입력2025.09.26 10:46

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월부터 사전신청 접수…연 최대 16만원 지원

경기도 시흥시가 내년 1월1일부터 관내 65세 이상 어르신에게 '기본교통비'를 지원한다.

시흥시, 내년부터 65세이상 어르신에 기본교통비 지원
AD
원본보기 아이콘

시흥시는 어르신의 교통비 부담을 줄이고 이동 편의를 높이기 위해 '어르신 기본교통비 지원사업'을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.


교통비 지원 금액은 실제 사용한 금액을 기준으로 분기별로 4만원씩 연 최대 16만원이다. 시는 오는 11월 3일부터 사전신청을 받은 후 내년 1월 1일 사용분부터 교통비를 지원한다. 첫 지급은 내년 4월 말 이뤄질 예정이다.

시는 원활한 사전 신청을 위해 11월 한 달간은 출생연도에 따라 가능한 날짜를 지정해 순차적으로 신청을 받은 후 12월부터는 출생연도에 관계없이 접수할 계획이다.


교통비 지원 대상은 시흥시를 경유하는 시내버스, 마을버스, 광역버스 이용 시 적용된다. 선불 충전 방식의 G-PASS 카드(농협발급)로 사용한 금액을 분기마다 농협 계좌로 환급하는 방식이다.


신청때는 신분증과 G-PASS 카드, 농협 통장을 지참해야 한다. 신청 시에는 본인이 직접 농협은행 및 지역 농·축협 지점을 방문해야 한다. 대리 신청은 불가하다.


시는 다만 기초생활수급자와 차상위계층의 경우 교통비 지원금이 소득으로 간주될 수 있어, 기존 복지급여에 영향을 줄 수 있다고 설명했다. 이 때문에 신청 전 주소지 행정복지센터의 사회복지담당자와 상담 후 신청 여부를 신중히 결정해야 한다고 당부했다.


임병택 시흥시장은 "이번 사업은 어르신들의 이동권을 보장하고 일상생활의 활력을 높이기 위한 시의 복지정책"이라며 "많은 어르신이 혜택을 받으실 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기