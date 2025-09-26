광주소방, 추석 연휴 119구급상황 관리 강화

의료상담 접수대 증설·인력 보강

광주시 소방안전본부는 추석 연휴 기간 응급상황 발생 시 시민 불편을 최소화하기 위해 오는 10월 1~12일 119구급상황 관리를 강화한다고 26일 밝혔다.

119종합상황실은 의료상담 접수대를 기존 2대에서 4대로 증설하고, 의료상담 전문인력을 하루 3명에서 5명으로 보강해 연휴 기간 응급환자에 대한 응급처치와 비상진료기관 안내 등 구급상황 업무가 지연되지 않도록 신속 대응에 나설 계획이다.

또 119신고접수시스템 점검과 비상근무 인력 사전 편성, 재난 유관기관 비상연락망 유지 등을 통해 연휴 기간 중 대형 재난과 신고 폭주 등 비상 상황 발생에도 만전을 기할 방침이다.

채덕현 119종합상황실장은 "119는 시민 안전을 위해 존재하는 만큼 응급상황이나 비상진료기관 안내 등의 상담이 필요한 경우 언제든 이용하시길 바란다"며 "공백 없는 119상황실 운영으로 시민들이 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





