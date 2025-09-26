국가필수의약품 공급, 정부-업계 머리 맞댄다

식약처-제약기업, '공공생산·유통 네트워크' 간담회

식품의약품안전처는 한국희귀·필수의약품센터와 국정과제인 '국가필수의약품 공급 안정화·지원'을 적극 이행하기 위해 '필수의약품 공공생산·유통 네트워크'를 구성했다고 26일 밝혔다.

필수의약품 공공생산·유통 네트워크는 필수의약품 제조가 개시되는 단계부터 유통에 이르는 공급망 단계를 포괄 지원하며 향후 주문생산 제도를 활성화하기 위한 대상 선정 및 행정·기술적 지원 사항을 체계적으로 논의하고 제약사에 필요한 인센티브를 제도에 반영하는 것을 목표로 한다.

정부와 제약 분야 협회, 국가필수의약품 주문생산·유통 희망업체들이 참여한 이날 간담회에서 식약처와 한국희귀필수의약품센터는 필수의약품 주문생산 사업의 현황과 향후 네트워크 운영 방향을 공유했다.

국가필수의약품 주문생산 사업은 공급이 중단됐거나 중단될 우려가 있는 품목 중 국내 생산을 통한 안정적 공급이 필요한 경우 민간 제약사의 생산 역량을 활용해 의약품 생산을 정부가 지원하는 사업이다. 현재 6개 제약사가 참여해 7개 국가필수의약품을 생산하고 있다. 업계는 주문생산 사업에 참여하면서 느낀 애로사항을 공유하고 향후 주문생산 사업을 활성화하기 위한 제도 개선과 지원에 필요한 사항을 건의했다.

식약처는 "앞으로 필수의약품 공공생산·유통 네트워크를 중심으로 민관이 협력해 국가필수의약품의 국내 생산체계를 확고히 하고, 이를 통해 의료 현장 및 환자들에게 안정적으로 의약품이 공급될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.





