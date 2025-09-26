오픈AI, 코어위브와 클라우드 자원 구매 계약 확대

지난 3월 첫계약…이후 5월·9월 구매 확대

오픈AI가 데이터센터 운영업체 코어위브와 클라우드 컴퓨팅 구매 계약을 확대했다.

코어위브는 오픈AI에 데이터센터 용량을 공급하는 계약을 최대 65억달러 확대했다고 25일(현지시간) 밝혔다. 이로써 오픈AI가 코어위브로부터 구매하는 용량은 최대 224억달러로 늘어났다. 오픈AI는 지난 3월 코어위브와 최대 119억달러 규모의 첫 계약을 발표하고 두 달 후 최대 40억달러 규모의 추가 계약을 체결한 바 있다.

코어위브는 성명에서 "이번 계약을 통해 오픈AI의 차세대 최고급 인공지능(AI) 모델 훈련을 지원할 것"이라고 밝혔다. 오픈AI의 인프라 및 산업 컴퓨팅 담당 부사장 피터 호에셸레는 "코어위브는 오픈AI의 더 넓은 인프라 플랫폼에서 중요한 파트너가 됐다"고 말했다.

이번 계약 확대를 통해 오픈AI와 코어위브 모두 마이크로소프트(MS)에 대한 의존도를 낮출 수 있게 됐다. 오픈AI는 그동안 최대 파트너사인 MS의 애저 클라우드에 의존해 왔으나, 최근 여러 기업과 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결하고 있다. 앞서 오픈AI는 오라클과 원자로 4기 전력 이상에 해당하는 4.5GW의 컴퓨팅 파워를 확보하는 계약을 체결했다.

AI 특화 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업인 코어위브에게도 MS는 최대 고객이다. 지난 4~6월 분기 코어위브 매출의 71%가 MS에서 나왔다.

이날 뉴욕 증시에서 코어위브는 전일 대비 5.1% 하락한 126.65달러에 거래를 마쳤다. 코어위브는 지난 3월 공모가 40달러에 상장한 후 6개월간 3배 이상 상승했다.





