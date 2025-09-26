신상진 시장 "미래지향적인 협력 모델 구축하는 중요한 계기 될 것"

성남시 대표단, '중국 선양-한국 투자 무역박람회' 개막식 참석

경기 성남시는 중국 선양시의 초청을 받아 신상진 시장을 단장으로 한 9명의 대표단이 '선양-한국 투자 무역박람회(25~28일)' 개막식에 공식 참석했다고 26일 밝혔다.

신상진 성남시장이 25일 ‘중국 선양-한국 투자 무역박람회(선양-한국 주간 연계 행사) 개막식’에서 축사를 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 25일 한중 기업인 등 500여 명이 모인 개막식 현장에서 축사를 했다.

신 시장은 축사를 통해 "이번 박람회는 성남시와 선양시가 상호 보완적인 산업구조와 문화적 연계를 바탕으로 미래지향적인 협력 모델을 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라면서 "행사의 성공적인 개최를 기원한다"고 말했다.

선양-한국 투자 무역박람회는 '선양-한국 주간 행사'와 연계해 성남 소재 11개사 등 한중 주요 기업이 모여 현지에서 수출 상담회를 벌이는 한중 경제 문화 교류 행사다.

성남에선 인공지능(AI) 기반 웨어러블(몸에 착용하는 데이터 수집 전자기기) 개발 기업과 의료기기, 정보통신(IT), 화장품 관련 기업이 25~28일 현지 투자자와 바이어들에게 제품과 기술력을 소개한다.

이와 함께 민·관 성남예술단 38명이 박람회 특설무대에서 25~27일 국악, 색소폰, 현악 앙상블 등 8차례의 공연을 펼친다.

신상진 성남시장이 25일 ‘중국 선양-한국 투자 무역박람회(선양-한국 주간 연계 행사) 개막식’에서 축사를 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신 시장 일행은 공연 첫날 현장에서 민간사절단 역할을 하는 예술인들을 격려하고 공연을 관람했다.

선양시는 중국 랴오닝성 중심부에 있는 동북 3성의 정치·경제·문화의 중심지이자 중국 최대의 장비제조업 기지다.

성남시는 1998년 선양시와 자매결연을 한 이후 27년 동안 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 맺어 교류하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>