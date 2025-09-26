"김해 장유1동 月소비액 403억"…신한카드, 지자체 AI 소비분석 솔루션

빅데이터 '명가' 신한카드

소비 패턴, 상권 변화 파악

"지역 균형발전 적극 활용"

신한카드는 중소 지방자치단체를 위해 인공지능(AI) 기반 상권분석 솔루션을 개발했다고 26일 밝혔다.

지역 간 균형발전과 상생을 목표로 데이터 분석 전문 인력과 시스템이 부족한 중소형 지자체 현실을 반영해 솔루션을 개발했다.

신한카드는 전국 226개 기초 지자체 중 약 70%인 중소 지자체가 자체 데이터 분석을 통한 정책 수립에 어려움을 겪는 걸 파악했다. 담당자 인터뷰 후 현장 요구사항을 반영했다.

신한카드 결제 데이터와 AI 분석 기술을 바탕으로 지자체별 소비 패턴, 상권 변화, 지역경제 동향 등을 쉽게 파악할 수 있는 직관적인 분석 도구를 제공했다.

솔루션에는 AI 기반 지역별 소비 현황 분석, 상권별 매출 변화 추이, 계절별 소비 변동성 분석, 인근 지역과의 소비 비교 분석 등을 탑재했다.

복잡한 데이터 분석 과정 없이 대시보드 형태로 한눈에 확인할 수 있어 쉽게 활용 가능하다. AI가 자동 생성하는 분석 리포트는 소비 데이터 분석을 제공해 정책 수립을 도울 것으로 보인다.

솔루션은 신한카드 데이터 비즈니스 플랫폼 '데이터바다'에서 이용할 수 있다. 모든 지자체에 2개월간 무상 제공한다.

신한카드 관계자는 "중소 지자체의 데이터 기반 정책 수립을 지원하고자 당사의 결제 데이터와 AI 기술을 활용해 이번 솔루션을 개발했다"며 "신한카드 데이터 자산을 지역 균형발전에 적극 활용할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



