600년 역사 한눈에…전시 '동궐, 창경궁의 시간'

'창경원' 시절 훼손·복원 자료 등 공개

창경궁 집복헌(왼쪽)과 영춘헌 AD 원본보기 아이콘

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 30일 서울 종로구 창경궁 집복헌에서 상설 전시 '동궐, 창경궁의 시간'을 개관한다. 창경궁 600년 역사와 왕실 생활상, 일제강점기 훼손·복원 과정을 종합적으로 조명한다. 국왕의 집무 공간, 왕실 여성과 세자의 생활 터전, 국가 의례 현장 등 다양한 면모를 자료와 영상으로 보여준다. '창경원' 시절 훼손과 복원 과정을 담은 자료로 궁궐이 겪은 굴곡진 역사도 전한다.

창경궁은 1418년 세종이 태종을 위해 지은 수강궁에서 시작됐다. 성종 14년(1483년) 창경궁으로 확장되면서 창덕궁과 함께 '동궐'로 불렸다. 조선 왕실의 핵심 공간이었으나 일제강점기에 동물원과 식물원이 들어서 '창경원'으로 격하됐다. 광복 뒤 복원을 거쳐 본래 모습을 되찾았다.

전시와 체험 프로그램은 사전 예약 없이 무료로 참여할 수 있다. 창경궁 입장료(대인 3000원)는 별도이며, 운영시간은 오전 10시~오후 5시다.

한편 궁능유적본부는 전시에 맞춰 평소 공개하지 않는 영춘헌을 특별 개방한다. 관람객은 증강현실(AR) 기술을 통해 헌종 14년(1848년) '무신진찬의궤' 속 왕실 연회 장면 등을 체험할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>