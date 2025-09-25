▲박종근씨 별세, 박효선·박준규·박유현씨 부친상, 유동근(TV조선 기자)씨 빙부상= 25일 오전 3시 24분, 부산 광혜병원 장례식장 2호실, 발인 27일 정오. 051-506-1022
[부고]유동근(TV조선 보도국 차장)씨 빙부상
2025년 09월 25일(목)
