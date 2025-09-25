본문 바로가기
광주근로자이음센터 "여성 근로자 권익보호 강화"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.25 16:44

지역 여성인력개발센터와 업무협약

노사발전재단 호남지사는 25일 광주중장년내일센터에서 광주여성인력개발센터·광주북구여성인력개발센터와 여성 근로자들의 권익 증진 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 노사발전재단 호남지사 제공

노사발전재단 호남지사는 25일 광주중장년내일센터에서 광주여성인력개발센터·광주북구여성인력개발센터와 여성 근로자들의 권익 증진 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 노사발전재단 호남지사 제공

노사발전재단 호남지사(지사장 강수영)는 25일 광주중장년내일센터에서 광주여성인력개발센터(관장 김미희)·광주북구여성인력개발센터(관장 배민희)와 여성 근로자들의 권익 보호와 사회적 안전망 강화를 위한 업무협약을 체결했다.


이날 협약은 광주근로자이음센터를 기반으로 여성인력개발센터와 협력해 여성 근로자들이 직면할 수 있는 어려움을 해소하고, 건강하고 안전한 근로 환경을 조성하기 위해 추진됐다. 특히 여성 근로자들의 권리보호와 권익증진을 위한 노동 상담 및 교육 연계, 프리랜서·플랫폼 노동자를 위한 행사 공동 주관, 필요한 자원 지원 등을 통해 실질적인 도움을 줄 예정이다.

노사발전재단은 광주를 비롯한 전국 10개 지역에 근로자이음센터를 운영하며 프리랜서·플랫폼 종사자를 대상으로 법률·세무 상담과 함께 분쟁 해결을 지원하는 서비스를 제공하고 있다.


강수영 지사장은 "이번 업무협약으로 광주지역 여성 근로자들의 목소리에 귀 기울여 더욱 촘촘한 지원체계를 구축하게 됐다"며 "향후 양질의 일자리와 삶의 질 향상을 위해서도 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
