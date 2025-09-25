평창군, 내년 공공하수도사업 국비 126억원 확보…주거 환경 개선

강원도 평창군이 2026년 환경부 소관 공공하수도 국고보조사업 예산 국비 126억원을 확보했다.

평창군에 따르면 계속사업인 ▲창리 소규모 마을하수도 설치 사업에 국비 10억원 ▲도돈 농어촌마을하수도 신설 사업에 국비 52억원 ▲하안미 농어촌마을하수도 증설 사업에 국비 37억원 ▲노후 하수관로 정비사업에 국비 13억원을 확보하고 신규사업으로 용평 공공하수처리시설 신설 사업과 용평(장평, 재산, 백옥포) 하수관로 정비사업의 기본·실시설계용역에 국비 14억원과 지방비 85억원을 포함해 총 211억원을 확보해 2026년 평창군 공공하수도 사업을 원활하게 추진할 수 있게 됐다.

심재국 평창군수는 "2026년 환경부 국비 126억원을 확보해 주민의 공중위생 향상 및 주거 환경 개선 등에 크게 이바지할 것"이라고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>