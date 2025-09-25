본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

2027 서울 세계청년대회 주제가 공모..."용기 내어라. 세상을 이겼다"

서믿음기자

입력2025.09.25 15:07

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월30일까지 공모

2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회는 교황청 평신도가정생명부와 함께 '2027 세계청년대회 주제가 공모전'을 진행한다고 25일 밝혔다.

2027 서울 세계청년대회 주제가 공모..."용기 내어라. 세상을 이겼다"
AD
원본보기 아이콘

응모곡은 세계청년대회 공식 언어인 한국어·영어·이탈리아어·스페인어·프랑스어·포르투갈어 중 택일 가능하며, 종교·국적·지역에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 응모곡에는 주제 성구인 '용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다'(성경 요한복음 16장 33절)가 작품 안에서 드러나야 한다. 개인 또는 팀 단위로 최대 3곡까지 제출할 수 있으며, 마감일은 오는 11월30일이다.


세계청년대회 지역조직위원회 전례분과 음악위원장인 최호영 신부는 "이번 공모전을 통해 세계청년대회의 정신이 널리 알려지고, 참가자들이 주제 성구를 묵상하며 음악으로 함께할 수 있기를 바란다"고 전했다.

공모전 세부 안내와 응모 방법은 서울 세계청년대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기