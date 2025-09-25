2027 서울 세계청년대회 주제가 공모..."용기 내어라. 세상을 이겼다"

11월30일까지 공모

2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회는 교황청 평신도가정생명부와 함께 '2027 세계청년대회 주제가 공모전'을 진행한다고 25일 밝혔다.

응모곡은 세계청년대회 공식 언어인 한국어·영어·이탈리아어·스페인어·프랑스어·포르투갈어 중 택일 가능하며, 종교·국적·지역에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 응모곡에는 주제 성구인 '용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다'(성경 요한복음 16장 33절)가 작품 안에서 드러나야 한다. 개인 또는 팀 단위로 최대 3곡까지 제출할 수 있으며, 마감일은 오는 11월30일이다.

세계청년대회 지역조직위원회 전례분과 음악위원장인 최호영 신부는 "이번 공모전을 통해 세계청년대회의 정신이 널리 알려지고, 참가자들이 주제 성구를 묵상하며 음악으로 함께할 수 있기를 바란다"고 전했다.

공모전 세부 안내와 응모 방법은 서울 세계청년대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



