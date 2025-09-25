본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

의성眞쌀 ‘미소진품’, 대통령 첫 추석 선물 선정

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.25 17:05

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

명절 밥상 품격 높인 의성쌀
브랜드 가치 전국 확산

의성군(군수 김주수)은 대표 브랜드 쌀 '의성 眞 쌀(미소 진품)'이 대통령 취임 이후 첫 추석 선물로 공식 선정됐다고 24일 밝혔다.

의성眞쌀 브랜드 가치를 더욱 높여 지역 경제 활성화 기대

의성眞쌀 브랜드 가치를 더욱 높여 지역 경제 활성화 기대

AD
원본보기 아이콘

'미소 진품'은 쌀알이 맑고 투명하며 단백질 함량이 낮아 밥맛이 뛰어난 것으로 유명하다. 담백하면서도 구수한 풍미가 특징으로, 중장년층은 물론 젊은 세대까지 소비층을 넓히며 시장 경쟁력을 강화해 왔다.


의성군은 브랜드 쌀 관리기준에 따른 철저한 생산·가공 시스템을 유지하며 '의성 眞 쌀'의 품질을 꾸준히 지켜왔다. 이미 경북 6대 우수 브랜드 쌀로 선정된 바 있으며, 최근에는 온라인 유통망 확대와 적극적인 마케팅으로 소비자 접근성을 크게 높였다.

김주수 군수는 "대통령의 첫 추석 선물로 의성 쌀이 선정된 것은 큰 영광"이라며 "이번 성과를 계기로 의성 쌀의 우수성을 전국에 알리고, 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.


군은 앞으로도 단백질 함량 관리와 품질 고급화를 통해 소비자 신뢰를 강화하고, '의성 眞 쌀'의 브랜드 가치를 한층 높여갈 계획이다.


대통령 선물 목록에 오른 의성 쌀은 단순한 농산물을 넘어 지역의 자존심을 상징한다.

'미소 진품'이 보여준 성과는 농업이 여전히 국가 경쟁력을 떠받치는 기반 산업임을 입증한다.


이번 사례가 지역 농가의 사기 진작은 물론, 전국 소비자에게 국산 쌀의 가치를 다시금 각인시키는 계기가 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기