한국투자증권 GWM, '패밀리오피스 컬쳐 데이' 개최

조슬기나기자

입력2025.09.25 13:56

삼청동 국제갤러리서 프라이빗 아트투어

한국투자증권은 지난 11일과 24일 서울 삼청동 국제갤러리에서 '패밀리오피스 컬쳐 데이'를 개최했다고 25일 밝혔다.


이번 행사는 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management) 주관하에 패밀리오피스 고객들에게 프라이빗한 문화·예술 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 참가자들은 현대미술가 루이즈 부르주아와 갈라 포라스-김의 주요 전시작을 감상하며 미술 시장 동향과 작품의 장기적 가치, 대체투자로서의 확장 가능성을 살폈다. 작품 해설은 박혜경 에이트 스페이스 대표가 맡았다.

원본보기 아이콘

한국투자증권 GWM은 이번 아트투어 외에도 다양한 분야에서 패밀리오피스 고객 맞춤형 라이프케어 서비스를 제공하고 있다. 미술품 구매 및 교육(에이트 스페이스·가나아트), 골프(JNGK골프아카데미), 신차 구매·시승(롤스로이스 모터카 부산), 성혼 프로그램(가연 결혼정보), 맞춤형 여행 컨시어지(하나투어 제우스), 유학·어학연수 컨설팅(EF코리아) 등 다양한 프리미엄 업체와의 제휴를 통한 할인·우대 혜택도 지원 중이다.

신경애 한국투자증권 GWM전략담당 상무는 "패밀리오피스 고객에게 금융을 넘어 문화와 라이프스타일을 아우르는 폭넓은 서비스를 제공하고 있다"며 "앞으로도 예술·투자·라이프스타일을 결합한 프리미엄 서비스를 계속 확대할 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

