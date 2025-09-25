본문 바로가기
고창군, '제52회 고창모양성제' 준비 박차

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.25 09:57

공연·체험·먹거리·특산품 장터 등

전북 고창군이 지난 24일 군청 회의실에서 '제52회 고창모양성제' 1차 추진상황보고회를 열었다.


25일 군에 따르면 이번 보고회는 김영식 부군수 주재로 관계 부서가 참석한 가운데 축제 전반의 추진 현황을 점검하고, 프로그램별 세부계획을 공유하며 보완 사항을 논의하는 자리로 마련됐다.

특히 보고회에서는 각 실·관·과·소와 읍 단위 담당자들이 그간의 업무 진행 상황을 면밀히 검토하고, 향후 발전 방향을 논의했다. 또한 부서 간 긴밀한 협력체계를 구축해 맡은 임무를 차질 없이 수행하겠다는 의지를 다졌다.

10월 29일~11월 2일 열리는 올해 고창모양성제는 '고창愛 빠지다, 모양愛 물들다'를 슬로건으로 전통과 현대가 어우러진 다채로운 프로그램을 선보인다.


대표 프로그램으로는 ▲고창읍성 축성 정신을 되새기는 '힘쎈사람 선발대회'와 '성 쌓기 챌린지' ▲조선시대 재현 프로그램 '리턴즈 1453' ▲가족 단위로 즐길 수 있는 '패밀리존' ▲MZ세대를 위한 공연과 체험 ▲다양한 먹거리와 특산품 장터 등이 준비된다.


최순필 군 세계유산과장은 "이번 보고회를 통해 준비 과정을 꼼꼼히 점검한 만큼, 남은 기간 동안 세부 실행계획을 더욱 보완해 나가겠다"며 "가을 정취 속에서 고창읍성의 역사와 전통을 만끽할 수 있는 축제가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

