논산시 카톡 구독하면 '육군병장 이모티콘' 쏜다

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.25 09:49

27일부터 5만 명 선착순 배포…딸기·젓갈·곶감 등 농특산물 홍보

논산시 카톡 구독하면 '육군병장 이모티콘' 쏜다
충남 논산시는 공식 카카오톡 채널을 구독하면 오는 27일부터 선착순 5만 명에게 '육군병장' 캐릭터 이모티콘을 무료 지급한다고 25일 밝혔다.


'논산시 육군병장과 함께하는 건강한 하루' 이모티콘은 논산시 농산물 공동브랜드 마스코트 '육군병장'과 딸기, 대추, 고구마, 젓갈, 곶감 등 지역 대표 농특산물을 재치 있게 담아 제작됐다.

이모티콘은 일상 대화 속에서 자연스럽게 활용할 수 있는 디자인으로 젊은 층부터 중장년층까지 폭넓은 공감을 이끌어내고, 농특산물의 건강한 이미지를 전국에 홍보하는 효과가 기대된다.


특히 오는 10월 23일부터 열리는 강경젓갈축제를 비롯한 하반기 지역 축제와도 연계돼 관광객 유입과 도시 브랜드 제고에 기여할 것으로 전망된다.


시 관계자는 "논산의 농특산물과 지역 이미지를 담은 이모티콘이 이용자에게 친근하게 다가가길 바란다"며 "앞으로도 온라인·디지털 홍보를 강화해 논산의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
