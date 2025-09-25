본문 바로가기
주한미군에 '미국판 아이언돔' IFPC 배치

유제훈기자

입력2025.09.25 09:32

주한미군에 미국의 새 방공시스템인 '간접화력방어능력(IFPC·Indirect Fire Protection Capability)' 체계가 배치된 것으로 확인됐다.


25일 미 국방부의 디비즈(DVIDS)에 따르면 랜디 조지 미 육군참모총장은 지난 22일 오산 공군기지에 위치한 주한미군 제35방공포병여단을 방문했다. 디비즈는 미 국방부의 사진·영상 아카이브다.

디비즈에 게시된 관련 사진엔 황색의 지대공 미사일 발사대로 추정되는 체계가 포착됐다. 디비즈는 이에 대해 "패트리어트 전술 기지 내의 IFPC 발사대"라고 소개했다.


IFPC는 미국판 아이언돔으로 불리는 신형 무기체계로, 순항미사일과 드론 같은 무인 항공 체계, 로켓, 포병, 박격포 공격 등을 포함한 다양한 공중 위협으로부터 기지를 보호하고 대응하는 역할을 한다. 아울러 차세대 미사일 방어 레이더를 통해 저고도 360도를 전방위로 탐지하고, 요격 목표물에 따라 미사일로 요격할 수 있다.


한편 미군은 최근 주한미군에는 새로운 무기체계를 속속 도입하고 있다. 지난 7월엔 미 공군 무인기 MQ-9A 리퍼가 광주 공군 기지에 배치됐으며, 올 초엔 미 육군 최신 정찰기 아테네 -R이 배치되기도 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

