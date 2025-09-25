본문 바로가기
굿피플, 추석 맞아 소외 이웃 600가구에 특식 전달

이경호기자

입력2025.09.25 08:28

굿피플은 추석을 맞아 전국 취약계층 가정 600곳에 명절 음식을 담은 ‘특식’을 지원한다. 굿피플

굿피플은 추석을 맞아 전국 취약계층 가정 600곳에 명절 음식을 담은 '특식'을 지원한다. 굿피플

굿피플(회장 이용기)은 추석을 맞아 노인, 장애인, 아동·청소년, 다문화가정, 한부모가정 등 전국 취약계층 가정 600곳에 명절 음식을 담은 '특식'을 지원한다고 25일 밝혔다.


굿피플은 광주, 대구, 부산의 소외 이웃 270가정에게 특식 키트를 전달할 예정이다. 특식 키트는 송편, 소불고기, 식혜, 곶감 등 가정 당 3만원 상당의 명절 음식으로 구성된다. 또한 추석 전후로 서울, 경기, 광양, 부산 등 4개 지역의 사회복지시설 5곳을 통해 소외계층 330가정에 추가로 특식을 제공할 방침이다.

굿피플은 추석을 맞아 전국 취약계층 가정 600곳에 명절 음식을 담은 ‘특식’을 지원한다. 굿피플

굿피플은 추석을 맞아 전국 취약계층 가정 600곳에 명절 음식을 담은 ‘특식’을 지원한다. 굿피플

굿피플은 식사지원사업 '모두의 한끼'를 통해 주 1회 영양 균형을 고려한 밑반찬을 지원하고 있다. 더불어 혹서기와 혹한기, 추석에는 특식을 지원함으로써 건강을 회복하고 풍성한 식사를 누릴 수 있도록 돕고 있다.

지난 8월 21일에는 건강한 여름 나기를 위해 여름 보양식 키트를 전국 600가정에 배송하기도 했다.


굿피플 이용기 회장은 "굿피플은 민족 대명절인 추석에 우리 주변 이웃들의 밥상이 풍성하기를 바라며 특식을 준비했다"며 "특식을 받으신 모든 분이 보름달처럼 풍성한 한가위 보내시기를 바란다"고 밝혔다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
