[르포]트럼프·시진핑 방문 앞두고 분위기 고조된 경주…막바지 공사中

'신라 금관·성덕대왕 신종' 찬란한 신라의 유산, APEC 문화 프로그램서 소개

'APEC 개최 도시 경주 방문을 환영합니다.' 24일 오후 KTX 기차를 타고 도착한 경주역. 역사와 문화의 숨결이 살아 숨 쉬는 '천년 고도' 경주는 또 하나의 역사적 순간을 기다리고 있다. 대한민국에서 20년 만에 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의. 도시 곳곳에는 APEC 현수막 등 각종 홍보물이 내걸리며 행사 분위기가 고조되고 있다. 10월 말, 경주에는 세계 주요국 정상이 모여든다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 동시 참석이 기정사실로 여겨지면서 세계의 시선이 경주에 쏠리고 있다.

2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주화백컨벤션센터(HICO) 전경 AD 원본보기 아이콘

촉박한 준비 기간 탓에 정상회의장, 미디어센터 등 주요 시설물은 아직 공사가 마무리되지 못했다. 하지만 행사 관계자들과 시민들은 성공 개최의 자신감을 내비치고 있다. 경주역에서 정상회의가 열리는 경주화백컨벤션센터(HICO)까지는 차량으로 막힘없이 이동하면 약 30분이 걸린다. 도로는 마치 새 길처럼 완벽히 재정비된 상태였지만, 동선에 2차선 길도 적지 않아 교통체증 우려도 있다. 경주시는 APEC 정상회의 기간에 차량 2부제를 도입해 해법을 찾을 계획이다.

정상이 주로 이용하게 될 HICO는 막바지 내부 리모델링 공사가 한창이었다. 입구에 들어서면 'ㄱ자' 형태의 대형 디지털 사이니지가 각국 정상 및 수행단을 반길 예정이다. 이날도 작업자들이 리프트를 타고 칸칸이 디스플레이를 부착하고 있었다. 임경훈 APEC 준비기획단 기획총괄부장은 "시설 리모델링이 막바지 단계"라며 "2~3층은 정상들이 이용하게 될 공간"이라고 설명했다.

HICO 바로 옆에는 내외신 언론이 사용할 국제미디어센터(IMC)가 막바지 건립 중이다. 기존 건물을 활용한 정상회의장과 달리 2층 구조의 가건물을 새로 지었다. 최대 1000명 동시 수용 가능한 규모로, 브리핑룸·인터뷰룸·국제방송센터 등이 들어설 예정이다. 건물 공정률은 약 95%이나, 아직 내부는 텅 빈 상태로 공사가 한창 진행 중이다. 2층 건물인데 엘리베이터 설치나 바닥 마감재도 아직이다. 이달 말 건립을 마치고, 추석 연휴 이후인 내달 10일부터 20일까지 내부 바닥 등 공사를 마무리한다는 계획이다.

HICO에서 차로 약 10분 거리에는 국립경주박물관 중정에 단층의 목조 건물이 건설 중이다. 당초 정상 만찬장으로 활용하기 위해 72억원을 들여 지었는데, 만찬 장소가 라한셀렉트 경주 호텔 대연회장으로 바뀌면서 용도를 잃었다. 해당 건물은 APEC 최고경영자회의(CEO 서밋)에 활용한 뒤 철거될 것으로 보인다.

HICO 인근의 우양미술관에는 백남준 작가의 '휴머니티 인 더 서킷' 특별 전시가 마련됐다. 국립경주박물관에는 신라 금관과 '에밀레종'으로 잘 알려진 성덕대왕 신종이 방문객을 맞는다. 정상급 인사의 관람이 이뤄질 경우 유홍준 국립중앙박물관장이 직접 해설을 맡는다. 취재진과 만난 유 관장은 "(정상들이) 박물관에 와서 금관도 보고 성덕대왕 신종의 소리도 듣고, 불국사도 보고 돌아갔으면 하는 마음"이라고 말했다.





경주=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>