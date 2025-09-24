포스코홀딩스, 일본제철 지분 절반 매각…2388억원 규모

포스코홀딩스가 보유 중인 일본제철 지분 절반가량을 처분한 것으로 나타났다.

24일 업계에 따르면 포스코홀딩스는 이날 장 마감 후 일본제철 지분 약 1.5%(1569만주)의 절반가량인 785만주를 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 처분했다. 매각 금액은 이날 종가(3222엔) 기준 약 253억엔(2388억원)으로 추산된다.

이는 지난 3월 공개한 일본제철 지분 전량 매각 계획의 일부를 실행한 것이다. 포스코홀딩스는 지난해 사업보고서를 통해 2000년대 초반부터 20여년간 보유하고 있던 4670억원 규모 일본제철 지분 에 대한 매각 계획을 밝혔다.

포스코는 1968년 설립 당시 일본제철의 기술과 자본을 지원받아 포항제철소를 건설했고 일본제철 측에서도 주요 기술자를 포항제철소에 파견했다. 이후 포스코가 자체 기술 연구·개발(R&D)을 통해 독자적인 글로벌 철강사로 성장하면서 일본제철과는 전략적 경쟁·협력 관계로 변했다. 포스코는 양사 협력 관계를 강화하기 위해 2000년대 초반부터 일본제철의 주식을 일정 비율 보유해 왔고, 일본제철도 마찬기지로 포스코 지분을 보유했다.

다만 일본제철은 지난해 US스틸 인수를 추진하면서 포스코홀딩스 지분 전량(3.42%)을 처분했다. 이는 당시 기준 1조1000억원 규모로 추산됐다.

포스코홀딩스는 남아있는 일본제철 지분도 곧 정리할 계획이다. 매각 자금은 주요 사업 경쟁력 확보에 활용할 것으로 보인다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>