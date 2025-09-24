삼성카드, 스타벅스 카드 출시…1만원당 최대 별 5개

국내외 모든 가맹점 3만원당 별 1개



삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 51,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 47,698 전일가 51,500 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 카드사, 최근 5년간 전산장애 144건·침해사고 4건삼성카드, 추석 쇼핑이벤트…이마트·홈플러스 등서 구매시 상품권·할인이찬진 금감원장, "사이버사고, 카드사 CEO가 책임지고 관리" 전 종목 시세 보기 close 는 스타벅스와 함께 '스타벅스 삼성카드'를 출시한다고 24일 밝혔다.

다음 날 출시될 이 카드는 이용 금액에 따라 별 적립 혜택을 제공한다.

스타벅스 이용 시 전월 이용 금액에 따라 1만원당 최대 5개의 별 적립 혜택을 받을 수 있다. 별 적립은 월 최대 50개 제공된다.

스타벅스 자체 충전 카드인 '스타벅스 카드'에 잔액 충전 시에도 3만원당 별 1개를 적립해준다.

스타벅스 이외 가맹점에서 이용 시에도 별 적립 혜택을 준다.

스타벅스 제외 국내외 모든 가맹점에서 이용한 금액 3만원당 별 1개 적립을 월 최대 100개 제공한다.

삼성카드 관계자는 "커피 문화를 선도하는 스타벅스와의 협업으로 고객에게 차별화된 혜택을 제공하는 상품을 출시했다"며 "앞으로도 양사는 다양한 영역에서 협업할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



