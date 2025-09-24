본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美당국자 "北 비핵화가 원칙…트럼프, 김정은 만날 계획 없어"

오수연기자

입력2025.09.24 15:19

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김정은 북한 국무위원장이 비핵화 포기를 전제로 북미 대화를 할 의향을 밝혔지만 도널드 트럼프 미 대통령은 북한의 비핵화를 고수하면서 김 위원장을 만날 계획이 없는 것으로 보인다.


23일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 미 국무부 고위 당국자는 북한의 완전한 비핵화가 여전히 미국의 정책이라며, 당장은 도널드 트럼프 미 대통령이 북한 지도자(김정은 국무위원장)를 만날 계획이 없다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 트럼프 대통령은 유엔총회 기조연설에서 김 위원장의 제안 등 북한 관련 언급을 일절 하지 않았다. 앞서 22일 유엔 총회를 계기로 미국 뉴욕에서 만난 한·미·일 3국 외교장관도 완전한 북한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인했다.

김 위원장은 지난 21일 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 "개인적으로는 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다"며 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다"고 밝혔다.


김 위원장이 대화 의향을 보였지만 미국은 북한 비핵화 목표를 견지하겠다는 신중한 태도를 취하는 것으로 보인다.


트럼프 대통령이 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국을 방문할 예정인 가운데 북·미 정상 간 4번째 대면이 성사될지에 관심이 집중되고 있다.

트럼프 1기 행정부에서 북·미 정상은 2018년 6월 싱가포르, 이듬해 2월 하노이에서 각각 정식 회담을 했고, 2019년 6월 판문점에서 회동한 바 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

7월 출생아 '2만1803명'…4년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기